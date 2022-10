DEES tegen Netersel wegens regen afgelast; EMK wint spannende wedstrijd met 2-3 van Knegselse Boys

De Bocht’80 - Terlo 0-0.

De Bocht’80 begon gehavend aan de wedstrijd, maar de Oirschottenaren hielden de bezoekers op 0-0. Man van de wedstrijd bij de thuisploeg was doelman Tom Molenberg: met een aantal fraaie reddingen had hij een belangrijk aandeel in het gelijkspel. Onder meer Freek Lommers, Erwin Isbouts, Jari Kok en Thijn Gevers stuitten op Molenberg. Terlo zette in de slotfase nog aan, maar De Bocht’80 hield stand: 0-0.

DOSKO’32 - De Weebosch 1-0.

De openingsfase was voor De Weebosch, maar naarmate de wedstrijd vorderde raakten beide ploegen meer gewaagd aan elkaar. Tien minuten voor tijd werkte Lucas Stofmeel de winnende binnen. Na een aanval over verschillende linies schoot Stofmeel de bal keurig in de verre hoek: 1-0. De assist was van Juul Pellegrom.

Hulsel - Sterksel 0-0.

,,Ik ben blij dat we een puntje konden halen”, vertelde Sterksel-trainer Peter Treffers na afloop. De selectie is bezig met een wederopbouw en moet voor de tweede keer dit seizoen genoegen nemen met een gelijkspel, nadat het vorige week al 1-1 speelde tegen DOSKO’32. Zowel Hulsel als Sterksel kregen goede kansen op de openingstreffer, maar troffen geen doel. In de slotfase kreeg een speler van het tweede elftal van Sterksel nog een rode kaart. Ook voor trainer Treffers is nog onduidelijk waarom. Het duel eindigde uiteindelijk in een doelpuntloos gelijkspel. ,,Een gelijkspel waardige wedstrijd”, zei Treffers na afloop.

Knegselse Boys - EMK 2-3.

Op sportpark De Breemakker werkten Knegselse Boys en EMK een spannende wedstrijd af. Binnen negen minuten kwamen de bezoekers uit Nuenen al met 0-2 voor: doelpunten van Rick van den Bogaard en Kevin Aarts zorgden voor een comfortabele voorsprong. Vlak voor rust scoorde Niels Reijnders de aansluitingstreffer na een lobje over de doelman, 1-2. Van den Bogaard schoot met nog een kwartier te gaan een vrije trap keurig in de bovenhoek, waardoor de marge weer werd vergroot: 1-3. Knegselse Boys kwam via Tim Geerts nog terug tot 2-3, maar daar bleef het bij.

SVSOS - Casteren 1-4.

SVSOS begon met een overwicht aan de wedstrijd, maar dat overwicht kantelde al gauw in het voordeel van Casteren. Twee afstandsschoten van Willem van Rijthoven en individuele acties van Emiel Kennis en Kevin Raaijmakers, overgekomen van Hapert, zorgden voor de doelpunten aan de kant van Casteren.

DEES - Netersel afgelast wegens regen.