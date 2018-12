DEES verlengt contract van trainer Hans Clijsen

Zowel vv DEES als Clijsen zijn zeer verheugd met de verlenging en zien, ondanks de sobere resultaten in het huidige seizoen, veel perspectief om ook het komende seizoen samen te werken. ,,Voor ons als vereniging was het snel duidelijk dat we met Hans verder wilden. Gelukkig was dat gevoel geheel wederzijds en zijn we er snel uitgekomen”, aldus Teun van Hest, voorzitter van vv DEES. Hans Clijsen is sinds afgelopen zomer actief op sportpark “de Meren”. Hij was in het verleden assistent-trainer bij onder andere Were Di en Jong Brabant, hoofdtrainer bij SV Ulicoten en jeugdtrainer bij Taxandria.