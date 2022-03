DEES wint ruim van LSV, Terlo overstijgt Casteren

DEES - LSV 6-0.

DEES heeft met 6-0 gewonnen van LSV. Op sportpark De Meren in Wintelre was het vooral eenrichtingsverkeer voor de thuisploeg. Trainer Hans Clijsen: ,,Een prima overwinning, niks mis mee.” De trainer prijst daarnaast de houding van de bezoekers. Ondanks dat LSV in sportieve problemen verkeert dit seizoen, speelde het ook deze wedstrijd op een nette manier uit. Clijsen: ,,Geen geschop of gedoe, maar gewoon lekker voetballen. LSV is een prima ploeg.”

Al na vijf minuten kwam DEES op voorsprong via Thomas Tholen. Even later zorgde Youp van de Ven voor de 2-0. Een doelpunt van Rhoan van Dooren bepaalde de ruststand op 3-0. De wedstrijd kende ook na de pauze eenzelfde wedstrijdbeeld en DEES breidde de voorsprong via Tholen en Van de Ven uit tot 5-0. Een kwartier voor tijd zorgde Bart Dieker nog voor 6-0.

Terlo - Casteren 4-1.

Terlo heeft een belangrijke overwinning geboekt tegen Casteren. De ploeg van trainer Hans Schoenmakers won met 4-1, waardoor het Casteren overstijgt en opschuift naar de achtste plek. Schoenmakers: ,,We hebben vanaf de eerste minuut strijd geleverd.” Ondanks het felle begin kwam zijn elftal wel op achterstand. Willem van Rijthoven scoorde in de tiende minuut de openingstreffer namens Casteren. Maar gauw daarna was het alweer 1-1: John Vosters verzorgde vier minuten later de gelijkmaker. Sebastiaan Kromwijk maakte er vervolgens 2-1 van, die daarmee de achterstand omboog in een voorsprong. Na rust ging Terlo beter voetballen en in de 75ste minuut maakte Mike van Gestel de 3-1. Twee minuten later zorgde Sebastiaan Kromwijk met zijn tweede van de avond voor de 4-1.

Bij Terlo maakte een jeugdspeler van de O19, Sem van de Ven, zijn debuut. Schoenmakers: ,,Hij was eraan toe. Een talent vanuit de jeugd.”