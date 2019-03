Dennis Kanters provoceert Terlo en bezorgt SVSH de zege

SVSH - Terlo 3-1.

Met enige moeite zette SVSH hekkensluiter Terlo in een verhit duel opzij. Van het veronderstelde kwaliteitsverschil tussen de nummer drie en de drager van de rode lantaarn, die vorige week pas het eerste punt van het seizoen behaalde, was aanvankelijk weinig te zien. Terlo nam zelfs al vroeg in de wedstrijd brutaal de leiding via een doelpunt van Sten Poppel. Met een fraaie volley na een corner van Mike van de Moosdijk trok Lex Klaver de stand gelijk. Na rust nam SVSH toch afstand van de laagvlieger. Hierbij was een sleutelrol weggelegd voor Dennis Kanters. Hij mocht aanleggen voor een vrije trap, maar liet zich provoceren door Terlo-speler Rick van Rooij. De geïrriteerde Kanters gaf Van Rooij vervolgens een tik, wat niet werd opgemerkt door de arbiter van dienst. Hevig appelleren van Terlo-spelers ten spijt, legde Kanters toch aan voor een vrije trap die hij fraai met zijn rechtervoet in de bovenhoek krulde: 2-1. Dit bracht Terlo-speler Hein Hoeks aan de kook: hij werd vanwege commentaar met direct rood uit het veld gestuurd. Het verzet van de gasten was gebroken. Invaller Erwin Toonders kopte in de slotfase nog de 3-1 tegen de touwen. Daarmee was de gifbeker nóg niet leeg voor Terlo. Sebastiaan Kromwijk kreeg ná het laatste fluitsignaal zijn tweede gele toen hij uit frustratie de bal wegtrapte.

Riethoven - Rood-Wit'67 4-0.

Koploper Riethoven heeft de wedstrijd tegen Rood Wit’67 met 4-0 weten te winnen. In de eerste helft waren Willem Tops en Harm Theuws de doelpuntenmakers. In de tweede helt vond Joey van Otten nog tweemaal het net.

DEES - Hulsel 0-0.

In een gelijk opgaand duel waren de kansen zeer schaars. In de slotfase kregen beide teams hun eerste en enige grote kans. Zowel Tom Roest van Hulsel als Thomas Tholen van DEES miste het doel op een haar na.

De Bocht'80 - Netersel 4-0.

De Bocht’80 was oppermachtig tegen Netersel en behaalde de tweede overwinning op rij. Taner Ozkan opende de score in de 27ste minuut. Na 35 minuten stond De Bocht met tien man wat leidde tot extra energie. Na rust kwam De Bocht flitsend uit de startblokken. In de 47ste minuut scoorde Thanh Nguyen en Simon Hendriks maakte er vier minuten later 3-0 van. Hierna controleerde de Bocht de wedstrijd. Thijs van Dongen bepaalde in de 89ste minuut de eindstand op 4-0.

Casteren - De Weebosch 1-1.

Aan het begin van de wedstrijd toen Casteren aan zet was scoorden juist de gasten de 0-1. Vanuit een corner en half wegwerken van de doelman schoot Wilco Jansen van dichtbij binnen. De Weebosch krijgt snel grote kansen op meer, maar faalde in de afwerking. Na een half uur spelen kwam het beste spel weer van Casteren. Pim Smolders knalde na een schitterende actie op de lat. Vrijwel direct daarna viel alsnog de 1-1. Een vrije trap van Sep Mijs viel precies over de defensie van De Weebosch heen en dit keer prikt Pim Smolders de bal wel in de goal. In de tweede helft drong De Weebosch de thuisploeg naar achteren gedwongen. Een snoeiharde vrije trap van Sjors de Backer belandde op de paal. Vele kansen voor De Weebosch volgden, maar Casteren hield stand. Een counter, eindigend met een schot tegen de onderkant van de lat, leverde Casteren in de slotfase zelfs nog bijna de zege op.

Knegselse Boys - Pusphaira 1-0.

Een verdedigend goed georganiseerd Knegselse Boys won terecht van de Eindhovense studenten. Voor rust kregen de gastheren enkele kleine mogelijkheden. Na de pauze was het duel een kopie van voor de pauze. Met uitzondering dat Knegselse Boys dit keer wel scoorde. Vijf minuten voor tijd werd Harold van Beers matchwinner door met het hoofd de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen, 1-0.