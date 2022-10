Derby's De Braak - Rood Wit’62 en Brandevoort - Mifano leveren geen winnaar op; Overtuigende zeges voor ELI en HVV

De Braak - Rood Wit ’62 2-2.

De Helmondse derby werd voorafgegaan met een minuut stilte, in verband met het overlijden van Rob Lansbergen. Hij vierde successen bij Mulo, Helmondia en Rood Wit ’62. De bezoekers waren de bovenliggende partij en kwamen na twintig minuten op een verdiende voorsprong, nadat Stephan van de Water keurig afrondde. Na rust bleven de kansen voor de bezoekers en na goed voorbereidend werk, was het Poesen die kon binnenlopen: 0-2. De Braak kwam aanvallend tot niets, praatte elkaar uit de strijd en de wedstrijd leek in kannen en kruiken. Het venijn zat hem echter in de staart. Nadat Abdessalami vlak voor tijd de 1-2 op het bord zette, drong de thuisploeg aan en kreeg het een vrije trap op twintig meter van het doel. Emre Bars ging achter de bal staan en joeg de gelijkmaker prachtig in de touwen. Rood Wit ’62 drong na de gelijkmaker nog aan, maar de winnende viel niet meer.

Brandevoort - Mifano 3-3.

De streekderby was zoals zo vaak weer een wedstrijd op zichzelf. De wedstrijd kende niet bijzonder veel kansen, maar de mogelijkheden die er waren leverden goals op. Brandevoort begon met twee snelle treffers achter elkaar: Jeroen Grootens scoorde binnen amper een minuut de 1-0 en 2-0. Grootens maakte zijn hattrick compleet in de 27ste minuut, 3-0. Mifano deed dertien minuten voor rust iets terug via een volley van Mick van de Burgt, 3-1. De tweede helft was voor de bezoekers en dat kwam met name door de ingebrachte wissels. Invaller Niels Couwenberg maakte namelijk twee treffers: 3-2 in de 62ste minuut en 3-3 twintig minuten later. De slotfase was spannend, maar er viel - in tegenstelling tot de twee eerdere edities - geen goal in de blessuretijd: 3-3.

Liessel - ASV’33 afgelast wegens het niet komen opdagen van de scheidsrechter.

RKGSV - Bavos 1-1.

De thuisploeg had een droomstart in het treffen tegen Bavos en stond binnen een halve minuut op voorsprong dankzij een treffer van Daan de Loo. RKGSV was in de eerste helft de betere maar kon de voorsprong niet uitbreiden. In de tweede helft kwam er een veel sterker Bavos de mat op, het resulteerde al vroeg in de gelijkmaker van Loek van den Waardenburg. RKGSV wankelde, maar trok het gelijkspel over de streep.

HVV Helmond - MVC 3-0.

De paal en de lat stonden een monsterzege van HVV op MVC in de weg, liefst zes keer werd het houtwerk geraakt gedurende de wedstrijd. De eerste treffer viel pas na een klein uur spelen via Amin Benalli. Via treffers van Tony van der Wijst en Tom Hertogs liepen de Helmonders in de slotfase alsnog uit naar een ruime overwinning.

ELI - Milheezer Boys 4-0.

Buitenspeler Jeremy Raaijmakers was een ware plaag voor de verdedigers van Milheezer Boys in het treffen met ELI. Na een kwartier spelen opende hij de score en op zijn aangeven verdubbelde Jaccy van den Enden de Lieshoutse voorsprong. Na wederom een rush werd Raaijmakers in de tweede helft in het strafschopgebied onderuit gehaald, Coen Brouwers verzilverde de strafschop. Het slotakkoord was voor Maurice Vinkenburg die de eindstand bepaalde op 4-0.