Derby van Bladel eindigt in gelijkspel; RPC steviger op koppositie

DERDE KLASSE D ZUID IDe derby van Bladel eindigde in 2-2. Het hobbelige veld op sportpark De Roetweijer maakte goed voetbal onmogelijk. Koploper RPC profiteert van het gelijke spel in de derby en loopt uit naar een voorsprong van zes punten op Bladella.

Hoogeloon - Bladella 2-2.

Daardoor bleef het 35 minuten lang een gehol zonder dat er iets gebeurde. Totdat arbiter Van Knegsel een ingeving kreeg om een correcte ingreep van Hoogeloon-doelman Twan Peters op Bladella-aanvaller Huib Liebregts tot strafschop te promoveren. ,,Een cadeautje moet je uitpakken”, spraken de bestuursleden van Bladella unaniem in de rust. Aldus geschiedde. Geert van Overbeek schoot onberispelijk de 0-1 binnen. Een vrije trap meteen daarop van Yannick Sol werd door Bladella-doelman Stan van den Berg tot hoekschop verwerkt. Na de pauze was Hoogeloon aan de beurt voor een presentje. De gekregen strafschop schoot Yannick Sol onberispelijk binnen, 1-1. Nog in dezelfde minuut liet Koen Appels 2-1 aantekenen. De verdiende gelijkmaker werd uiteindelijk een eigen doelpunt van Sjoerd de Laat, 2-2.

RPC - Hapert 3-0.

Emiel van der Steen zette koploper RPC op voorsprong. Daarna zette Hapert de thuisploeg vast, wat resulteerde in een schot op de paal van Kevin Raaijmakers. In de tweede helft kreeg RPC de wedstrijd steeds beter onder controle, al verzuimden Rik Strijbosch en Rick Wijnen op de score verder op te voeren. Dat deed Sidney Gakpo daarna wel. De aanvaller zorgde voor 2-0 en schoot uit een vrije trap de 3-0 binnen.

Reusel Sport - Unitas’59 1-2.

Unitas’59 won nipt op bezoek bij Reusel Sport. Dominic Drijver zette de bezoekers in de 36ste minuut op voorsprong met een kopbal. In de blessuretijd van de eerste helft bracht Wout Vosters de thuisploeg op gelijke hoogte. Het duurde tot drie minuten voor tijd voordat Unitas’59 de winnende treffer wist te maken. Nick Meeuwissen tekende, ook met het hoofd, voor de 1-2.

Wilhelmina Boys - Nijnsel 2-1.

Wilhelmina Boys kwam op een 1-0 voorsprong door een goal van Walid Maruan. Nog voor rust wist de thuisploeg de score te verdubbelen. Bij een uitval nam Robbie Baeten de bal ineens op de slof, 2-0. Na een foutje in de verdediging van Wilhelmina Boys maakte Stefan Hulsen in de tweede helft 2-1 voor Nijnsel. Daarna verzuimde Wilhelmina Boys om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien.

PSV - SBC 2-5.

SBC boekte een ruime overwinning op PSV. Quinten Peeters opende de score voor de bezoekers, waarna Sander Egmond voor 0-2 zorgde. Door doelpunten van Joost van Heck en Tijs Veraart liep SBC nog verder weg van PSV, dat daarna via goals van Mike Hovestadt en Amir Al-Anany toch nog even terug in de wedstrijd kwam. Dat was van korte duur, want na de 2-5 van Joey Riem was de wedstrijd gespeeld.

Dommelen - Budel 2-0.

Dommelen won haar derde thuiswedstrijd op rij. Na een dominante openingsfase maakte Dommelen-doelman Dennis Soeteman een geweldige redding. Daarna maakte Jordy van der Heijden 1-0. In tweede helft golfde het spel op en neer. Tien minuten voor tijd miste Bryan van Gerwen een penalty namens de thuisploeg, waardoor Budel bleef geloven in een resultaat. In de laatste minuut besliste Nordin van Weert de wedstrijd alsnog met de 2-0.

DBS - Gestel 3-0.

DBS had weinig moeite met Gestel, al was het halverwege nog 0-0. Daarna opende René de Vries de score en maakte Djes Koekendorp 2-0. Ruud van Breemen gooide de wedstrijd daarna in het slot met de 3-0. In de slotfase kreeg Gestel-coach Kadir Kalender, die zichzelf als speler had in laten vallen, nog een rode kaart vanwege aanmerkingen op de leiding.