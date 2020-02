Deurne en Heeze voeren spektakelstuk met tien doelpunten op

Dennis Groen schoot een vrije trap binnen en even later was Stefan van de Werf doelman Vincent Janssen te vlug af, 2-3.Na de pauze ging de thuisploeg vrolijk verder. Thijs Matheij tikte de gelijkmaker binnen (3-3). Heeze leek vervolgens rijp voor de slachtbank. De bezoekers herstelden echter zich knap. Koen van Lierop liet met een rake kopbal 3-4 aantekenen. Binnen drie minuten maakte dezelfde Van Lierop er 3-5 van. Om de sensatie compleet te maken passeerde Heeze-verdediger Jeroen van Seggelen zijn eigen doelman (4-5) en werd Heeze-aanvaller Jorg van Galen met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Heeze kreeg een strafschop toebedeeld die Tom Derkx feilloos binnenschoot, 4-6.