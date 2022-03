Deurne stunt met winst tegen koploper Venray

Deurne - Venray 1-0.

Deurne heeft voor een kleine stunt gezorgd. De nummer vijf van de ranglijst ontving koploper Venray. Waar de thuisploeg door het publiek met vuurwerk werd aangemoedigd, bleef het vuurwerk op het veld in de eerste helft uit. Venray was de betere ploeg en zag de doelman van Deurne, Robin Verhoeven, tweemaal de openingstreffer voorkomen. Na rust werden er meer overtredingen gemaakt en waren er veel kleine onderbrekingen. Met dik een uur op de klok verdiende Deurne een vrije trap, die door Luuk Veeneman werd binnengeschoten. In de resterende tijd probeerde de lijstaanvoerder nog een punt uit het vuur te slepen, maar het bleef bij 1-0.

ZSV - Heeze 1-1.

In de eerste helft waren er kansen aan beide kanten, maar de grootste was voor ZSV'er Thijs Meulendijks. Hij beet zich stuk op de keeper van Heeze. Vlak na de thee was het wel raak voor de Zeilbergers, die scoorden via de ingevallen Stan van Helmond, 1-0. De gasten waren het kwijt, ZSV kreeg meerdere kansen om op 2-0 te komen, maar ineens werd het 1-1. Jorg van Galen maakte de gelijkmaker namens Heeze en ZSV deed zijn beklag, omdat de scheidsrechter vlak voor de goal een vlagsignaal voor buitenspel negeerde. Het bleef 1-1.

Geldrop - Wilhelmina’08 2-0.

Geldrop begon goed, zette hoog druk en dat leverde binnen vier minuten de openingstreffer op. Na een balverovering zette Wessel van Moorsel een combinatie op en hij werkte uiteindelijk een voorzet van Nordin de Kort tegen het touw, 1-0. In het restant van de eerste helft liet Geldrop verschillende grote mogelijkheden onbenut, waardoor de voorsprong nipt bleef. Na de thee liep het veel minder bij Geldrop en bijna trad een aloude voetbalwet in werking: hekkensluiter Wilhelmina’08 kreeg een enorme kans, maar doelman Len van Gestel redde Geldrop door met een katachtige reflex over te tikken. In de laatste tien minuten gaf Wilhelmina’08 veel ruimte weg, kreeg de thuisploeg weer veel kansen en was het uiteindelijk Wessel van Moorsel die met zijn tweede van de dag de eindstand op 2-0 bepaalde.