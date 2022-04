Deurne zegeviert in matte derby tegen ZSV

Al ruim anderhalf uur voor de wedstrijd zat de stemming er goed in op het gele gedeelte van sportpark De Kranenmortel. Het sfeerteam van de thuisploeg had die Ierse zanger Stephen Cooper uitgenodigd om de boel op te warmen. Op de klanken van Sweet Caroline zong het publiek op de, speciaal voor deze derby opgebouwde, tribune de longen uit het lijf. Bij opkomst van beide elftallen was er nog het nodige vuurwerk. Dat ontbrak er in de eerste helft binnen de lijnen. De wedstrijd was zo mat dat het rustsignaal van de uitstekend fluitende arbiter Sander Huijs hét hoogtepunt was.