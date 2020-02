Deze ploegen gaan de koker in bij de loting voor de ontknoping van de districtsbeker

De loting is openbaar en wordt gehouden bij eersteklasser Brabantia in Eindhoven. Om 19.30 uur gaan de balletjes rollen. Er wordt geloot vanaf de achtste finale tot aan de halve finale.

Bladella verloor dan wel in de vierde ronde van de beker van Neunen, maar bekert toch door. In het bekerduel had Nuenen een niet speelgerechtigde speler opgesteld.