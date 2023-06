Deze spelers, trainers en clubs maken kans op de prijzen bij het ED Amateurvoetbalgala

Met video'sWie gaan er met de prijzen vandoor bij het ED Amateurvoetbalgala vrijdagavond in De Verlenging in het Philips Stadion? Hieronder een overzicht van alle genomineerden, zowel in de regio Helmond als in de regio Eindhoven.

Genomineerde spelers regio Helmond:

Jeroen Grootens: Speelde een jaar geleden nog in het derde elftal van SV Brandevoort, maar maakte dit seizoen furore in de hoofdmacht.

Teun Graat: Keerde terug naar VV Handel, onder meer op verzoek van buurjongen Jaap de Wit die terminaal was. In de topper tegen Bruheze maakte hij drie treffers en ook in de kampioenswedstrijd wist hij drie keer te scoren.

Dani Deelen: Mierlo-Hout promoveerde onder meer dankzij de treffers van aanvallende middenvelder Dani Deelen naar de eerste klasse.

Maikel Verkoelen: Met zijn ervaring en zijn doelpunten had hij een belangrijke rol in de promotie van HVV naar de derde klasse.

Tim Barten: De speler van vierdeklasser Mariahout is met 32 treffers de absolute topscorer van het amateurvoetbal in de regio's Eindhoven en Helmond en kan dus niet ontbreken bij de genomineerden.

Genomineerde ploegen regio Helmond:

VV Handel: Promoveert voor het eerst naar de tweede klasse.

HVV Helmond: Keert na negen seizoen terug in de derde klasse.

Mierlo-Hout: Komend seizoen debuteert de ambitieuze club in de eerste klasse.

ONDO: Debuteert in de derde klasse nadat in de finale van de play-offs SVSH werd verslagen na strafschoppen.

Sparta’25: Won dit seizoen slechts twee thuiswedstrijden, werd met slechts 39 punten kampioen en keert daardoor na tien jaar terug in de eerste klasse.

Genomineerde trainers regio Helmond:

Mo Yahia: Architect van het succes van HVV Helmond.

Patrick Methorst: Na vijf seizoen neemt Patrick Methorst afscheid met een titel bij Sparta’25. Een periode waarin hij van de derde klasse promoveerde naar de eerste klasse.

Sander Janssen: Behaalde vorig jaar een periodetitel met VV Handel en werd nu kampioen.

Raymond Koenraadt: In zijn zesde seizoen als trainer van Mierlohout leidde hij de club via een zenuwslopede nacompetitie naar de eerste klasse.

Frank van Tilburg: Na de winterstop kreeg hij samen met Andre Klaasens het roer in handen. Ze leidden ONDO voor het eerst in het bestaan van de club naar de derde klasse.

Bekijk hier de video-interviews met de genomineerde voetballers uit de regio Helmond:

Genomineerde spelers regio Eindhoven:

Matt Bolhuis (Nuenen): Werd als aanvallende middenvelder met negen goals clubtopscoorder bij deze vierdedivisionist en dwong een transfer af naar derdedivisionist Gemert.

Mathijs Bel (Reusel Sport): Schoot Reusel Sport hoogstpersoonlijk naar de tweede klasse door in de nacompetitiefinale de winnende 2-1 te maken tegen Nieuwkuijk.

Youri Roulaux (SV Valkenswaard): In zijn eerste jaar bij SV Valkenswaard leverde deze oud PSV-keeper een grote bijdrage aan het behalen van het kampioenschap in de tweede klasse.

Roel van de Sande (Best Vooruit): Zette de kroon op een sterk seizoen bij Best Vooruit door in de finale van de nacompetitie voor promotie naar de vierde divisie de beslissende 1-0 te maken tegen NEO.

Thijn Schoenmakers (Bladella): Was vijftien keer trefzeker bij Bladella en speelde zich in de kijker bij het Belgische Witgoor Sport, waar hij volgend seizoen zijn voetbalkunsten gaat vertonen.

Genomineerde speelsters regio Eindhoven:

Felice van Duijnhoven (FC Eindhoven): Powervrouw op het middenveld met een ongekend loopvermogen.

Marleen van Lent (FC Eindhoven): Werd topscorer met vijftien treffers. De laatste was de belangrijkste. In blessuretijd schoot Van Lent tegen Be Quick’28 prachtig de 2-1 binnen, wat de Eindhovensen het landskampioenschap bij de amateurs opleverde.

Silvie van der Plas (FC Eindhoven): De aanvoerder, befaamd om haar vrije trappen, is door de ervaring die ze meenam uit het betaalde vrouwenvoetbal een toegevoegde waarde voor de blauw-witten.

Genomineerde ploegen regio Eindhoven (mannen):

Best Vooruit: De ploeg won de eerste periodetitel en toonde zich ook in de nacompetitie op dreef door de finale te bereiken en daarin NEO te verslaan. Daardoor debuteert Best Vooruit volgend seizoen in de vierde divisie.

Bladella: Promoveert door het kampioenschap naar de tweede klasse, mede door twee keer te winnen van de grote concurrent Reusel Sport.

SV Budel: Na de onverwachte degradatie vorig jaar herpakte Budel zich overtuigend en kroonde zich afgetekend tot kampioen in de vierde klasse door 19 van de 22 duels te winnen.

Nijnsel: Met maar liefst vijftien overwinningen op rij denderde de ploeg op de titel af in de vierde klasse. Uiteindelijk won Nijnsel 22 van de 26 wedstrijden.

Terlo: Vijftig jaar na het laatste kampioenschap kon Terlo eindelijk weer een titelfeest vieren. Net als in 1973 promoveert de club naar de vierde klasse.

SV Valkenswaard: Voor het eerst sinds 1965 gaat SV Valkenswaard komend seizoen weer in de eerste klasse uitkomen. Net als in 1962 veroverden ‘de Bosuilen’ het kampioenschap in de tweede klasse. Uitgerekend met een 1-2 zege bij aartsrivaal De Valk werd de titel behaald.

Vessem: Voor het eerst in de clubhistorie gaat Vessem in de derde klasse voetballen na de titel in de vierde klasse F. De kampioen incasseerde slechts zeventien tegengoals.

Genomineerde ploegen regio Eindhoven (vrouwen):

FC Eindhoven: FC Eindhoven werd onder leiding van coach Ivo Veltrop landskampioen bij de amateurs.

Someren/NWC: De samenwerking tussen de beide buurtverenigingen kende dit jaar zijn laatste seizoen. Het was een seizoen op het een na hoogste niveau wat uiteindelijk klassenbehoud betekende.

Nuenen: Na de degradatie van vorig jaar kwam Nuenen ijzersterk terug. De Nuenense vrouwen werden met 19 zeges en een gelijkspel kampioen in de eerste klasse. Komend seizoen komt Nuenen weer in de hoofdklasse uit.

Genomineerde trainers regio Eindhoven:

Miguel van den Dungen (Best Vooruit): Loodste Best Vooruit net als vorig seizoen met een periodetitel de nacompetitie in, die succesvol werd doorlopen en dus is er promotie naar de vierde divisie.

Maurice Hendriks (SV Valkenswaard): Beleefde een ijzersterk debuutseizoen, boekte met zijn ploeg zeventien zeges in 24 duels. en dat leverde het kampioenschap op en promotie naar de eerste klasse.

Richard van de Kerkhof (Vessem): Schreef met Vessem geschiedenis door met de club voor het eerst in de historie naar de derde klasse te promoveren.

Eric Viscaal (Bladella): De ex-PSV’er en oud-international pakte in zijn eerste jaar bij Bladella meteen de hoofdprijs: het kampioenschap in de derde klasse.

Erik van Rooij (SV Budel): Budel werd met slechts zeven verliespunten kampioen in de vierde klasse, met het imposante doelsaldo van zestig goals voor en slechts zestien treffers tegen.

Bekijk hier video-interviews met de genomineerde voetballers uit de regio Eindhoven: