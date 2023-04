Dikke streep door titelpoging twee bij FC Eindhoven Vrouwen; volgende afspraak op 13 mei in eigen huis

Na de aanvankelijke teleurstelling keerde het realisme snel terug bij de ploeg van coach Ivo Veltrop. Er was weliswaar een slag verloren, maar de titelrace gaat onverminderd voort. Met die gedachten beginnen de blauw-witten op 13 mei de vervolgrace als Be Quick'28 naar sportpark Genneperparken komt. Mocht dat nog niet lukken dan is er voor de ploeg die de hele competitie de toon in de Topklasse zette een laatste mogelijkheid zeven dagen later in Groningen bij Oranje Nassau.

De voorspong van FCE bedraagt nog altijd vier punten op Saestum met nog twee duels te gaan. ,,Het moet uiteindelijk wel voldoende zijn”, sprak Veltrop na afloop in een lege dug-out alweer van de eerste teleurstelling bekomen. ,,Dit was een duidelijke nederlaag tegen een van de beste ploegen uit de Topklasse. Normaal zijn het altijd wedstrijden tussen FC Eindhoven en DTS'35 met twee ploegen vol op de aanval. Nu werd aan twee kanten behoorlijk wat voorzichtigheid ingebouwd. We hebben vandaag tekort geschoten.“

Voor rust had het duel dan ook verdacht veel weg van een schaakspel waar een remise al bij voorbaat was overeengekomen. Omdat FCE moest winnen deed Veltrop in de rust twee omzettingen om een beslissing te forceren. De aanvalsters Juul Santema en Glenda van Lieshout werden door de oefenmeester in de ploeg gebracht voor Abby Verbael en topschutster Marleen van Lent die voor rust geheel geïsoleerd stond. De alles-of-niets poging leidde uiteindelijk tot (voorlopig) niets.

Gezonde spanning

Bij aanvoerster Silvie van der Plas was de realiteit alweer snel terug. ,,We hadden voor rust weinig in te brengen. Dan beginnen we meteen na de pauze goed en dan valt onverwachts de 1-0. De 2-0 drie minuten later mocht niet vallen. Dan moet het thuis maar gebeuren. Omdat we dan teveel willen forceren valt dan uiteindelijk ook nog de 3-0. “

De spanning van vorige week was ditmaal geheel verdwenen. Van der Plas: ,,Vorige week stonden de meesten stijf van de zenuwen. Ook omdat we het zelf niet helemaal in de hand hadden. Dat was nu anders. In de plaats van zenuwen was er nu sprake van gezonde spanning zoals het voor een normaal competitieduel hoort te zijn. Dat het nu niet is gelukt is zeker een verdienste van DTS'35.”

Nog nooit won FC Eindhoven in Ede. Ook nu dus niet. De thuisploeg verloor dit seizoen op eigen terrein ook nog niet. Allemaal statistieken die niet in het voordeel van FC Eindhoven spraken. ,,Sommigen houden zich daar wel een beetje mee bezig, maar voor de meeste teamgenoten heeft dit geen enkele invloed”, besluit Van der Plas.

FC Eindhoven Vrouwen: Kolen; Verploegen, Van Wershoven, Raaijmakers (69. Vane), Mutsaers (68. Van Bakel); Van Duijnhoven, Verbael (46. Van Lieshout), Van der Plas, Van de Laar; Kasbergen (77. Van Esch), Van Lent (46. Santema).