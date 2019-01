Districtsbeker: Pak slaag voor Nuenen, Heeze schakelt Oirschot Vooruit uit

AmateurvoetbalVoor Nuenen is het districtsbekertoernooi hardhandig ten einde gekomen. De ploeg van Jan Poortvliet ging met liefst 5-0 onderuit bij Achilles Veen. Voor Heeze was er wel succes. Dat en meer in het overzicht.

Achilles Veen – Nuenen 5-0

De equipe van trainer Jan Poortvliet kende een bijzonder slechte start tegen de zaterdaghoofdklasser uit Veen en kon de overwinning op Gemert van afgelopen zondag geen vervolg geven. Na vijf minuten viel de 1-0 uit een hoekschop en drie minuten later stond de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong. Nuenen kwam daarna enigszins terug in de wedstrijd en was via Sam Strijbosch dicht bij de 2-1, maar de inzet van de aanvaller raakte de paal. In het tweede bedrijf voerde Achilles Veen de score snel op. Binnen een tijdsbestek van elf minuten scoorde de thuisploeg drie keer, waarna het voor Nuenen enkel nog een kwestie van de schade beperken was.

Nuenen-trainer Jan Poortvliet wijzigde zijn elftal op vijf plaatsen ten opzichte van het gewonnen duel tegen Gemert, maar toch zag de coach zijn elftal een futloze indruk maken: ,,We hebben zondag alles gegeven en dat brak ons nu op. Het was te kort dag voor herstel en dan heb je gewoon een probleem, want we krijgen vier goals tegen die we nooit tegen mogen krijgen. Maar ach, achteraf is het een goede training geweest en nu op naar zaterdag.” Nuenen speelt zaterdagavond in eigen huis het competitieduel tegen RKAVV.

Reusel Sport – Unitas 0-1

Derdeklasser Reusel Sport bleef tegen hoofdklasser Unitas uit Gorinchem lang in de wedstrijd. De bezoekers kregen goed partij van het team van trainer Harry La Vallette en de ruststand was derhalve 0-0. In de tiende minuut van het tweede bedrijf kwam Unitas toch op voorsprong, maar Reusel Sport bleef zich knap verweren. In de slotfase hing met twee goede kansen voor de thuisploeg een stunt in de lucht, maar de gelijkmaker viel niet.

Waspik - Tivoli 3-2

Tivoli heeft het op bezoek bij Waspik net niet kunnen bolwerken. De Eindhovenaren kwamen in een harde wedstrijd met 3-2 net tekort om in het bekertoernooi te blijven. Leroy Renders zette de ploeg van trainer Hans Bonnema nog wel op voorsprong, maar halverwege had de thuisploeg dat verschil alweer rechtgetrokken. Na de pauze liep Waspik uit naar 3-1, voordat Joey van Hoof het met de 3-2 nog even spannend maakte.