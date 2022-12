Dit is de Brabantse amateurscheids van het jaar: ‘Heb wel eens de neiging om te klappen vanwege die prachtige goal’

Topscorers­klas­se­men­ten: Bart Sanders en Bob van de Ven schieten zich met hattricks naar topposi­ties

RKVVO-spits Bart Sanders is de nieuwe topscorer in de derde klasse. Hij trof zaterdag drie keer doel tegen DBS (RKVVO won met 2-6) en voerde daarmee zijn competitietotaal op naar tien treffers. Bob van de Ven was zondag ook goed voor drie doelpunten in de 2-7 overwinning van Braakhuizen bij PSV AV en volgt Sanders op de topscorerslijst op de voet met negen treffers.

29 november