Dit is de loting van de achtste finale van de districtsbeker Zuid 1

Gaat Terlo na 25 jaar historie schrijven? ‘Een feestcom­mis­sie is van plan om uit te pakken, mocht het lukken’

Ruim 25 jaar is Terlo het lelijke eendje van de kelderklasse. Dat kan na komende zondag helemaal anders zijn. De tweede periodetitel staat op het spel in de uitwedstrijd tegen Dosko’32. ,,Als alles meezit, gaan we historie schrijven.”