Dit is de loting van de achtste finale van de districtsbeker Zuid 2

DISTRICTSBEKER ZUID 2 Handel tapt in districts­be­ker weer uit ander vaatje en bereikt de laatste zestien

Handel en Ysselsteyn streden om een plek bij de laatste zestien in de districtsbeker. In een vermakelijk duel trok de thuisploeg uiteindelijk via penalty’s aan het langste eind: 2-2 (5-4 na strafschoppen).