Doek valt voor Eindhovense voetbalclub HSE

De vereniging werd op 1 september 1945 opgericht als DOG en veranderde in 1954 de naam in ’t Groenewoud. In 2006 volgde een naamswijziging naar ETS (Eindhoven Türkiyem Spor) en in 2014 ging de club verder als HSE (Hilalspor Eindhoven). Het eerste elftal speelde in de vijfde klasse, maar werd vorig jaar door de club teruggetrokken uit de standaardcompetitie nadat de ploeg enkele wedstrijden verstek moest laten gaan bij gebrek aan spelers. Afgelopen seizoen kwam HSE 1 daardoor uit in de reserve vijfde klasse tussen lagere seniorenteams.