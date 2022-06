Doek valt voor Liessel na dikke nederlaag in Ospel; De Braak wint op het nippertje

3C (Zuid 2)

RKSVO-Liessel 6-0. Het doek is gevallen voor Liessel. De ploeg van trainer Daniël Voigt ging met harde cijfers onderuit en degradeert daardoor naar de vierde klasse. In Ospel zat het er geen moment in voor de bezoekers. Het door blessures geplaagde Liessel kwam in de negende minuut met 1-0 achter en maakte zelf geen aanspraak op doelpunten. Bij rust stond het 2-0 voor RKSVO en in de slotfase van de tweede helft liep de thuisploeg eenvoudig uit naar 6-0. Voigt werd na het laatste fluitsignaal door het bestuur bedankt voor bewezen diensten. Volgend jaar staat Ralf van den Heuvel voor de groep in Liessel.