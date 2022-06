Doek valt voor Oirschot Vooruit; Someren wint in extremis

Someren-Bekkerveld 2-1 (na verlenging).

Someren staat in de finale van de play-offs voor promotie naar de eerste klasse. Op het eigen sportpark versloeg het in een zenuwslopende wedstrijd Bekkerveld met 2-1. In de eerste helft had de thuisploeg het voor het zeggen en vergat het zich te belonen. Bekkerveld kon niet veel anders dan verdedigen en had het aan de uitblinkende doelman te danken dat het nog 0-0 stond. Na de rust veranderde alles. De wedstrijd kwam los na grote kansen van de bezoekers en een ware nacompetitiekraker was geboren. Het boeiend schouwspel werd ook langs de kant merkbaar, aangezien de Somerse fans zich steeds vaker en luider lieten horen. De thuisploeg had het zwaar en kwam door de inbreng van Lintermans en Peters weer in de buurt van het vijandelijk doel. Lintermans had tien minuten voor het einde de 1-0 op zijn schoen, maar stuitte op de doelman. Ook Peters zette de doelman aan het werk, maar die leek onpasseerbaar. Leek, want doelpuntenmachine Koen de Louw tekende in de 106e minuut voor de 1-0. Het had er alle schijn van dat het daarbij bleef, totdat de aanvoerder van Bekkerveld in de 119e minuut bij de tweede paal binnenknikte: 1-1. Koen de Louw had daar niet op gerekend, kreeg de bal een minuut later voor zijn voeten en knalde de beslissende 2-1 binnen, waarna op sportpark De Potacker het feest losbarstte. Zondag gaat Someren met Sportclub ’25 uitmaken wie er komend seizoen in de eerste klasse uitkomt.