Doelman Derix de held van UNA: ‘Ik had nog nooit gescoord’

UNA-doelman Yannick Derix vierde zaterdag een rentree om niet snel te vergeten. De 28-jarige was wekenlang geblesseerd, maar ontpopte zich tijdens zijn eerste wedstrijd van dit seizoen tot held door in extremis de gelijkmaker binnen te schieten.

In de 96ste minuut besloot Derix bij een 1-2 achterstand tegen OSS’20 om mee naar voren te gaan. Na een vrije trap liet de keeper van OSS’20 de bal los, waarna Derix de late 2-2 binnenschoot. ,,Als keeper weet ik dat ballen bij de eerste paal lastig te verdedigen zijn, dus daarom besloot ik om daar te gaan staan. Voor een keeper als ik is dit natuurlijk een uniek moment, want ik had nog nooit gescoord in een wedstrijd.”

Niet juichen

Opvallend was de manier waarop Derix na zijn doelpunt razendsnel terug rende naar zijn eigen strafschopgebied. Juichen deed de Limburger nauwelijks. ,,Ik wilde zo snel mogelijk terug naar mijn eigen helft. Ik dacht: als ik te hard juich, ben ik straks misschien zo moe dat we alsnog de 2-3 om de oren krijgen.”

Zover kwam het niet, want Derix’ doelpunt was het laatste moment van de wedstrijd. Daardoor pakte UNA, dat met slechts drie punten voorlaatste staat in de derde divisie, knap een punt tegen de lijstaanvoerder.

De schouderklopjes na het laatste fluitsignaal waren niet meer op twee handen te tellen, erkent Derix. Maar daar bleef het dan ook bij. ,,Er was na afloop nog een bierfeest in de kantine, maar daar moest ik gewoon geld voor bijleggen hoor. Doelpunt of niet.”

Gebroken vinger

Wat het script op Sportpark Zeelst extra cachet gaf, was het feit dat het Derix’ eerste wedstrijd van dit seizoen was. Tijdens de voorbereiding liep de oud-doelman van MVV en Roda JC namelijk een gebroken vinger op. ,,Dus je kunt wel stellen dat het een mooie rentree was”, besluit hij lachend.