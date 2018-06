Doelman Edwin Cuppen van EMK naar Sparta'25

NACOMPETITIE VOOR VIERDE KLASSE Neerkandia moet vol aan de bak

3 juni Neerkandia - SV United 2-2. In de strijd om lijfsbehoud heeft Neerkandia het eerste duel gelijk gespeeld. De thuisploeg kwam op achterstand door een benutte strafschot. De stand werd al snel gelijk getrokken door Jannes van Horen. Diezelfde Van Horen was even later nogmaals trefzeker uit een penalty. Het team van trainer Marty Heijmans wist de voorsprong echter niet over de streep te trekken.