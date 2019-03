Doelman Jesse Renders helpt Brabantia uit de brand

KNVB legt uit: amateurs een minuut stil, Oranje niet

21 maart Voor alle amateurvoetbalwedstrijden in Nederland mag dit weekend een minuut stilte worden gehouden vanwege de aanslag in Utrecht, zo heeft de KNVB aan de verenigingen in een brief laten weten. Opvallend, want vanavond bij het Nederlands elftal is er geen enkele aandacht voor de trieste gebeurtenis van afgelopen maandag.