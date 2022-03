Doelman Paul van Heesch hoopt met uit diep dal opkrabbelend Rhode op meer fortuin: ‘We vormen nu weer een hecht collectief’

Het nog zegeloze Rhode stond donderdagavond na 22 minuten met 0-2 voor bij Woezik. Keeper Paul van Heesch (29) baalde als een stekker dat het in extremis nog 2-2 werd. ,,Ik hield er echt een pesthumeur aan over. We speelden in de eerste helft echt goed en gedisciplineerd en legden veel energie in de wedstrijd. Vlak voor rust viel ongelukkig de 1-2, waarna het in de tweede helft tegenhouden werd. Op de counter kregen we nog kansen op 1-3. Discutabele arbitrale beslissingen braken ons vervolgens weer op.”