Doelman Sam van Rooij kan met Marvilde prijs pakken tegen Rood-Wit V: ‘Hoe mooi zou het zijn om in een derby de periodetitel binnen te halen?’

Voorheen een profavontuur en een kampioenschap in de derde divisie, nu een belangrijke dorpsderby in aantocht en een onverwacht recordseizoen in de maak. Voor Marvilde-keeper Sam van Rooij is een nieuw hoogtepunt op komst: ,,Iets moois is aanstaande.”