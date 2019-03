Doelman Staals aast met Brabantia op ommekeer tegen oude club: ‘Ik ken iedereen bij Rhode’

Topscorer Mart van de Gevel blijft bij UNA: ‘Fijne club die ik niet zomaar verlaat’

3 maart In het seizoen 2017-2018 was UNA-clubtopscorer Mart van de Gevel in de derde divisie goed voor 28 doelpunten (27 competitie en eenmaal in de beker). Deze jaargang ontbrak hij vanwege een langdurige buikspier/liesblessure vanaf de opening van het seizoen tot vorige maand. Het is een periode van uitersten voor Van de Gevel.