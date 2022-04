Doelman Tommy van de Gevel stapt van Valkenswaard over naar RKGSV: ‘Mooie nieuwe uitdaging in Gerwen’

Bij Valkenswaard is Van de Gevel dit seizoen tweede keus achter Koen Wouters. ,,Omdat ik een deel van de voorbereiding miste, wist ik dat ik op de bank zou beginnen. Ik heb tevergeefs geprobeerd me terug in het elftal te knokken. Bij RKGSV hoop ik weer veel te kunnen spelen en meer plezier in het voetballen te krijgen. Omdat het twee niveaus lager is, moest ik er wel even over nadenken, maar ik zie bij RKGSV een mooie nieuwe uitdaging.”