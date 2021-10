Doelman Yannick Derix stopt per direct bij UNA: ‘Lang getwijfeld, maar het is bijna niet te combineren’

VROUWENVOETBAL Herstelde Van Mourik scoort hattrick voor winnend Someren/NWC

3 oktober Someren/NWC - Bavel 4-3. De vrouwen van Someren/NWC hebben er eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op sportpark De Potacker werd Bavel met 4-3 verslagen. De bezoekers begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen binnen het half uur op een 0-2 voorsprong. Someren rechtte de rug en Lotte van Mourik, die terugkeerde na een blessure, schoot pal voor rust de 1-2 binnen. In de tweede helft drong Someren/NWC en was het wederom Van Mourik die scoorde, 2-2. Tien minuten voor tijd zette Romy Kuepers de thuisploeg op voorsprong en in de blessuretijd schoot Van Mourik haar derde tegen de touwen, 4-2. Bavel scoorde in extremis nog de 4-3.