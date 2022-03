Doelpuntenfestijn bij Tongelre - Rood Wit’67; Zware nederlaag voor Elsendorp

VIJFDE KLASSE C ZUID II + ETongelre en Rood Wit’67 bewezen vanavond dat het nog doelpuntrijker kon dan bij de wedstrijd van PSV. In Tongelre vielen negen (!) treffers.

5C (Zuid 2)

Tongelre - Rood Wit’67 4-5.

Knotsgek, dat kun je de wedstrijd tussen koploper Tongelre en Rood Wit’67 gerust noemen. Met nog een kwartier op de klok stond de thuisploeg via treffers van Michael van Hout (2), Boubou Gansiry Dioum en Johnny van Veen op een riante 4-1 voorsprong. Jordy van Leeuwen had in de eerste helft Rood Wit‘67 op gelijke hoogte geschoten. Nadat Keanen Rullenraet een kwartier voor tijd 4-2 maakte ging het rap. Dankzij Van Leeuwen, Robin van Buren en Harm Derks werd het 4-5.

Eindse Boys - SVSH 0-1.

SVSH boekte een zwaarbevochten 0-1 overwinning op Eindse Boys. In de eerste helft waren de bezoekers oppermachtig en kwam het via Tijn van de Tillaar op voorsprong. Nadat de lichtmasten uitvielen werd de wedstrijd verder gespeeld op een ander veld. Daar kwam SVSH een heel ander Eindse Boys tegen. De Limburgers drongen SVSH terug, kregen kansen maar SVSH had het geluk aan haar zijde en boekte voor het eerst in 105 dagen een overwinning.

5E (Zuid 2)

DWSH’18 - MVC 2-1.

In de eerste helft waren beide teams aan elkaar gewaagd en vielen er geen treffers. MVC was sterker in het tweede bedrijf maar kwam tien minuten voor tijd uit een strafschop op achterstand, 1-0. Via een fraaie vrije trap vanThijs van Mierlo werd het niet veel later 1-1. In de slotminuut viel de 2-1.

Astrantia - Elsendorp 4-0.

Op bezoek bij Astrantia verloor Elsendorp fors met 4-0. In de eerste helft waren de bezoekers beter maar werden de kansen niet afgemaakt. Pal voor rust viel de openingstreffer. In de tweede helft zakte Elsendorp door de ondergrens en slikte het nog drie tegentreffers, 4-0.