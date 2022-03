Dommelen speelt met negen man gelijk; RPC mag gratis doelpunt maken in curieus duel

Hoogeloon - Unitas’59 0-3.

Unitas’59 heeft zijn revanche. Bij koploper Hoogeloon werd verdiend met 0-3 gewonnen. Niet zozeer tegenstander Hoogeloon was het punt van onderwerp, maar veel meer het onrecht wat gevoeld werd op sportpark ’t Bokt toen afgelopen week de onheilstijding kwam van de KNVB dat de club drie punten in mindering had gekregen. Een tweede afgelasting door corona werd door de voetbalbond niet geaccepteerd. Uitgerekend nu de ploeg van trainer Peter Jonkman de tweede positie kon innemen kwam de mededeling van de puntenaftrek. Beide ploegen gaven elkaar voor rust weinig toe. Bij de eerste de beste aanval van de Eindhovenaren was het raak. Joeri Blummel van Unitas’59 werd binnen de beruchte lijnen gevloerd. De strafschop was een kolfje naar de hand van Shane van Bosstraten, 0-1. Daarna was het een op en neer gaand duel met beide kansen aan beide zijden. Na de pauze lag het keerpunt op minuut 52. Hoogeloon had de ideale mogelijkheid op de gelijkmaker. Yannick Sol trof de lat, de rebound werd door Sam de Laat tegen de paal gewerkt en vervolgens schoot Sol de bal hoog over. Wat Hoogeloon ook probeerde, de gelijkmaker kwam er niet. In de slotfase liepen de Eindhovenaren verder weg door treffers van aanvoerder Ruud Vissers (86e minuut) en Marijn Franse (90e minuut).

Wilhelmina Boys - Budel 2-5.

Budel heeft goede zaken gedaan in Best. Na zeven minuten kwamen de bezoekers op voorsprong door een goal van Youri Bogers. Budel bleef na de eerste goal offensief spelen en kwam een kwartier later voor de tweede keer tot scoren, met een doelpunt van Wouter Spee. Daarna volgden er wat kansjes, maar kon er gerust worden met een 0-2 voorsprong. Na rust kwam Budel wederom snel tot scoren. Youri Bogers tekende voor zijn tweede goal van de middag. Net na de 0-3 maakte Bogers zijn hattrick op magistrale wijze compleet: uit de draai stiftte hij de bal over Wilhelmina Boys-doelman Saes heen. Daarna kwam de thuisploeg terug door twee snelle goals van Lars Kuys. Wilhelmina Boys drong aan op een aansluitingstreffer maar slaagde daar niet in. Sieme Vos gooide diep in blessuretijd de wedstrijd definitief in het slot, 2-5.

RPC - Bladella 3-2.

Het eerste deel van de eerste helft was voor de thuisploeg. Het tweede deel voor de gasten. Gescoord werd er niet. Direct na rust mocht RPC een strafschop nemen die door Rick Wijnen werd benut. Sidney Gakpo vergrootte de voorsprong tot 2-0. Daarna gebeurden er curieuze dingen. In de 68ste minuut speelde RPC de bal buiten de lijnen voor een blessurebehandeling, maar toen Rob Schilders die bal sportief terug wilde geven, waaide die per ongeluk toch de RPC-goal in. De scheidsrechter kon niets anders dan een doelpunt toekennen, maar Bladella stelde heel sportief in dezelfde minuut RPC, via Rick Wijnen, in de gelegenheid om zonder weerstand de marge weer naar twee goals te brengen. Niels Krekels zorgde voor de 3-2 via een benutte strafschop.

Gestel - PSV 5-1.

Al snel in de wedstrijd nam Gestel het heft in handen. Umur Agir wist drie doelpunten te maken, daartoe prima in stelling gebracht door zijn medespelers. Daar wist PSV maar weinig tegen in te brengen. Na de rust kwam PSV beter uit de startblokken en kreeg het ook kansen. Na een snelle uitval kwam Gestel op 4-0 door Rheda El Bekkali. Daarna wist Jimmey Granviel de stand iets draaglijker te maken voor de bezoekers, 4-1. Direct na de aftrap zette Rheda El Bekkali de eindstand op het bord, 5-1.

Reusel Sport - SBC 1-1.

Halverwege was het nog 0-0. Rob Kapteijns bezorgde de bezoekers in de 57ste minuut de voorsprong en die tussenstand bleef lang gehandhaafd. Vijf minuten voor tijd kwam Reusel Sport alsnog langszij toen Matt van Gompel de gelijkmaker binnen werkte. Daardoor blijft het verschil van drie punten tussen beide ploegen, in het voordeel van SBC, in stand.

Dommelen - Hapert 0-0.

Dommelen was in de eerste helft heer en meester en kwam tot vijf goede kansen. Even zo vaak stond Hapert-doelman op de juiste plek om de mogelijkheden van de thuisploeg te verijdelen. De bezoekers waren zelf vooral gevaarlijk via standaardsituaties. Na tien minuten in de tweede helft moest Dommelen met tien man verder na rood voor Jason Franken. Ondanks het ondertal bleef Dommelen gelijkwaardig aan Hapert en ook toen de ploeg van trainer Paul Firet met negen man verder moest na rood voor Koen Daris bleef Dommelen op de been, 0-0.

Nijnsel - DBS 1-2.

Na een eerste helft zonder doelpunten kwam DBS na rust aan de leiding door een afstandsschot van Edwin Riestra na een assist van Mike Spruyt. Cemsu Kartal tekede daarna voor de 0-2 namens de thuisploeg. Nijnsel kwam terug in de wedstrijd toen Jari de Haan vanaf de strafschopstip voor 1-2 zorgde, maar verder dan die goal kwam de thuisploeg niet.