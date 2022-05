Dommelen voert in restant gestaakt duel score tegen Gestel op tot 5-0

DERDE DIVISIE UNA heeft stijgende lijn weer te pakken

Voor de derde achtereenvolgende keer won UNA. Ditmaal was JOS Watergraafsmeer het slachtoffer. Na de 0-1 bij Dongen en de 1-0 thuis tegen OFC volgde nu een verdiende 1-3 overwinning op de ploeg uit de hoofdstad. Met nog vier duels te gaan is er opeens weer zicht op de tweede plaats. De achterstand op OFC is vier punten.

15 mei