Dommelen wint in Buren; ELI overtuigend langs Steensel

Buren - Dommelen 1-2.

Vanaf het begin was het treffen met Buren boeiend om naar te kijken. Dommelen was Buren voetballend de baas. De thuisploeg kwam echter een aantal keer in kansrijke positie om de score te openen. Bij de eerste grote kans van Dommelen was het meteen raak. Na een kwartier voetballen kopte Igor Smit de openingstreffer tegen de touwen. Vervolgens ging het spel op en neer, kregen beide teams kansen, maar werd er voor de rust niet meer gescoord. Na rust was Buren de betere ploeg. Dommelen kwam slecht uit de kleedkamer. Na tien minuten in de tweede helft trok Buren de stand gelijk. Dommelen was na de drinkpauze weer zichzelf, maar kwam voor het eindsignaal niet tot scoren. In de eerste verlenging gebeurde er weinig, op wat overtredingen na. In de tweede verlenging scoorde Dommelen eindelijk weer. Centrale verdediger Bryan van Gerwen schoot de bal vanuit een vrije trap in de verre bovenhoek. Dommelen kreeg nog kansen op de 1-3, maar scoorde niet. Buren drong aan. Hen lukte het ook niet om te scoren. Dommelen gaat door in de nacompetitie. In de volgende wedstrijd is Vessem de tegenstander.

ELI - Steensel 4-1.

ELI bereikte de volgende ronde voor de play-offs om promotie naar de derde klasse. In de openingsfase was het nog even doortasten, maar de 1-0 viel na negen minuten: Coen Brouwers legde de bal breed op Jaccy van den Enden en hij schoot raak in de verre hoek. Van den Enden was zes minuten later weer trefzeker, ditmaal uit een vrije trap: 2-0.Steensel creëerde wel wat gevaarlijke aanvallen, maar schoten op doel kwamen er niet. De wedstrijd leek gespeeld toen Coen Brouwers vier minuten na rust een penalty in schoot: 3-0. De bezoekers deden via een afstandsknal van Gijs Theuws iets terug: 3-1 in de 56ste minuut. Amper een minuut later maakte Yoeri Arts van dichtbij de 4-1. Tegen het einde van de wedstrijd was Steensel nog op zoek naar een treffer, maar doelpunten vielen er niet.

HVV Helmond - Panningen 2-1.

HVV heeft de eerste horde genomen in de strijd om een plek in de derde klasse. Thuis werd Panningen verdiend opzij geschoven. De bezoekers waren direct bij de les en de snelle spits van Panningen legde een bal binnen een paar minuten op de lat. HVV zag direct waar de klasse van de Limburgers lag, maar vergat vlak voor rust om de ogen open te houden. De spits van Panningen zakte uit, kreeg de bal en krulde hem prachtig achter doelman Lesley Jacobs. De rust kwam op een goed moment, want HVV leek het even kwijt te zijn. Na de thee zagen we een veel doortastender HVV, dat via Romano Schalks al snel 1-1 maakte. Daarna ging het over en weer, waar de bezoekers in een tijdsbestek van tien minuten grote kansen miste, maar verder nergens aanspraak op maakte. De wedstrijd leek af te stevenen op een verlenging, maar in de 89ste minuut maakte spits Zohir Elmaach aan alle onzekerheid een einde. Donderdag spelen de Helmonders uit tegen FC de Rakt.

Meterik - SPV 1-2.

SPV houdt door een late treffer van Rens van den Berg zicht op promotie. Op bezoek bij Meterik was de inzet duidelijk; winnen om verder te kunnen strijden voor promotie. In een open wedstrijd waarin aardig wat mogelijkheden te noteren vielen, was het SPV dat via Sjors van Duursen vlak voor rust op voorsprong kwam. Na een uur maakte de thuisploeg gelijk, waarna de spanningen en irritaties op het veld toenamen. In minuut 87 zorgde Van den Berg voor een vreugde uitbarsting door met binnenkant links raak te schieten en de eindstand op 1-2 te bepalen.

Spoordonkse Boys – DOSL 1-3.

Voor aanvang werd door Spoordonkse Boys-speler Roy van Ham gehuldigd voor zestien jaar trouwe dienst in het vaandelteam. Hij gaat in een lager team spelen. Het werd een wedstrijd die wel spannend was, maar geen van de teams liet zien dat ze klaar waren voor de derde klasse. Elf minuten na rust opende de thuisploeg de score. Roel van Nunen benutte een strafschop. Het duurde tot zes minuten voor tijd totdat DOSL op gelijke hoogte kwam door Menno Bekkers: 1-1. In de tweede minuut van de verlening sloeg DOSL toe. Het was René Bolster die scoorde. Ditmaal kopte hij de bal uit een hoekschop binnen, 1-2. Roel van Geldorp bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 1-3.