Dongen - Gemert afgelast wegens geblesseerde grensrechter

Overzicht | Gemert koploper af; Bergeijk en Acht kronen zich tot kampioen

Gemert heeft door een 2-3 nederlaag tegen Hoogland de koppositie in de derde divisie verspeeld aan OFC, dat nu één punt meer heeft. In 4E Zuid 1 is Bergeijk ongeslagen kampioen geworden door met 3-5 te winnen bij SDO’39. Acht verzekerde zich van het kampioenschap in de vierde klasse F Zuid 1 door met 0-4 te winnen bij RKGSV.

22 mei