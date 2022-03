Donny en Sammy Dirkx van Maarheeze keren terug naar Geldrop

Vleugelspits Sammy Dirkx (25) begon in de jeugd bij Braakhuizen en zat daarna enige tijd in de opleiding van Geldrop. Hij ging in 2013 weer naar Braakhuizen en maakte daar het seizoen erop zijn opwachting in het eerste elftal. Op 20 oktober 2016 beleefde hij een memorabel moment door in de bekerderby tegen Geldrop in de strafschoppenreeks de beslissende penalty te benutten voor Braakhuizen, In het seizoen 2017-2018 kwam hij voor Tivoli uit, behaalde met die ploeg het kampioenschap het kampioenschap in de vierde klasse en maakt er tien doelpunten. Hij streek daarna weer een jaar bij Braakhuizen neer en verkaste in 2019 naar Maarheeze. Bij die vierdeklasser was hij in zijn eerste jaar goed voor dertien doelpunten.