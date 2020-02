Dorpsderby prooi voor De Valk, Oirschot Vooruit en Mierlo Hout scoren samen elf keer

TWEEDE KLASSE FDe burenruzie tussen De Valk en Valkenswaard is beslist in het voordeel van De Valk. Bij Oirschot Vooruit tegen Mierlo-Hout werd elf keer het net gevonden. Braakhuizen pakt belangrijke punten en duwt Rood Wit Veldhoven dieper de ellende in.

De Valk – Valkenswaard 1-0.

De derby van Valkenswaard werd een prooi voor De Valk. De ploeg van trainer Harjan de Wit won op Het Valkennest met 1-0 van buurman Valkenswaard. In de eerste helft was het niveau niet bijster goed en werd er niet gescoord. In het tweede bedrijf nam de thuisploeg het initiatief maar waren de kansen schaars. Met nog een kwartier op de klok gaf de Erik Schaeken van Valkenswaard een te korte terugspeelbal welke werd onderschept door Luc Nouwen. De aanvalsleider van De Valk bleef koel en bezorgde met zijn doelpunt De Valk de drie punten.

Oirschot Vooruit – Mierlo-Hout 5-6.

In een knotsgekke wedstrijd, met een spectaculair scoreverloop, heeft Mierlo-Hout met 5-6 gewonnen op bezoek bij Oirschot Vooruit. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en kwam op voorsprong dankzij een doelpunt van Alex van Overdijk in de tiende minuut. Mierlo-Hout reageerde direct en in een tijdsbestek van acht minuten scoorden Richard Rooijakkers (2) en Dani Deelen hadden de Helmonders op het half uur een comfortabele voorsprong te pakken. Op het uur scoorde Gijs Seberegts de aansluitingstreffer voor Oirschot Vooruit maar toen Thom Meeuwsen in de zeventigste minuut de stand naar 2-4 tilde leek de wedstrijd beslist. De thuisploeg gaf echter niet op. Via Joris Swaanen (strafschop) en Van Overdijk knokte het zich terug tot 4-4. Fons Meeuwis maakte de comeback van Oirschot compleet door vijf minuten voor het laatste fluitsignaal de 5-4 tegen de touwen te schieten. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde Meeuwsen voor de gelijkmaker en diep in blessuretijd kroonde Jeroen Rooijakkers zich tot matchwinner door de 5-6 te scoren.

EFC – Marvilde 0-0.

De topper in de tweede klasse F tussen EFC en Marvilde eindigde op sportpark De Dieprijt zoals hij begon: 0-0. In de eerste helft was EFC de betere maar wisten Luc Steevens en Gijs Wuijts de kansen niet te verzilveren. Marvilde had veel moeite met het prima combinatievoetbal van EFC en kon sporadisch gevaarlijk worden vanuit de counter. In de tweede helft was Marvilde sterker en kreeg het in de counter via Salim Zeroual een uitstekende mogelijkheid maar de spits faalde jammerlijk. Er werd niet gescoord en beide ploegen met één punt huiswaarts keerden.

NWC – Beerse Boys 3-2.

Dankzij een late treffer van Chesron Geuns heeft NWC een benauwde maar terechte 3-2 overwinning geboekt op Beerse Boys. In de eerste helft was NWC heer en meester en kwam het via een doelpunt van Geuns na een half uur terecht op voorsprong. Luuk Castelijns zorgde een paar minuten voor het rustsignaal voor de 2-0, zijn indraaiende vrije trap werd door iedereen gemist en plofte tegen de touwen. In de beginfase van de tweede helft bleef NWC drukken en kreeg het kansen op een 3-0. Uit het niets kwam Beerse Boys terug in de wedstrijd: Ruud Willems benutte een strafschop. Met nog twintig minuten op de klok schoot Niels van Heerbeek de bezoekers op gelijke hoogte. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, maar met een intikker bezorgde Geuns NWC pal voor tijd nog de drie punten.