DOSL laat niets heel van VCB; Sprookje SPV duurt voort

Vessem - Dommelen 0-1.

Van minuut één tot het laatste fluitsignaal was het spannend tussen Vessem en Dommelen. Beide ploegen speelden met veel urgentie. Daardoor lag het tempo zeker in de openingsfase hoog. Op het halfuur kreeg Dommelen een enorme kans, nadat Vessem-doelman Marijn van Rooij een bal losliet. Van Rooij herstelde zijn fout door de bal op de doellijn weg te slaan. In de tweede helft bleven de kansen komen, maar de beste waren voor Vessem. Tot driemaal toe wist Dommelen de bal weg te werken, het bleef 0-0. Een verlenging moest uitwijzen wie er naar de volgende ronde zou gaan. Dat werd Dommelen. Vessem-verdediger Hein van Dussen wilde de bal terugspelen naar Van Rooij, maar raakte hem verkeerd. Jordy van der Heijden was alert, maar werd vervolgens gevloerd door de doelman: penalty. Van der Heijden benutte de strafschop zelf en schoot Dommelen daarmee naar de finale van de nacompetitie. Avesteyn wordt de tegenstander.

VCB - DOSL 1-7.

DOSL gaat verder naar de finale om de play-offs voor promotie. Bij VCB uit Biezenmortel werd ruim gewonnen. Na twee minuten kreeg de doelman van de thuisploeg rood, waarna DOSL op 0-1 kwam via Martijn Bax en op 0-2 via Mathijs Oomen. Na de pauze scoorde Oomen nog tweemaal en voerden nogmaals Bax, Ralph Geelen en Roel van Geldorp de score op tot 1-7.

Maarheeze - FC Kerkrade-West 1-2.

Maarheeze is uitgeschakeld in de race voor promotie naar de derde klasse. Het team van trainer Erik Schaeken verloor in eigen huis met 2-1 van FC Kerkrade-West. Maarheeze kwam een kwartier voor tijd op 1-0 door Remy Verhoeven en kreeg daarna kansen op nog een doelpunt. Uit en counter maakten de bezoekers 1-1 en in de slotminuut viel ook de 1-2.

Neerkandia - Vesta’19 0-4.

Het seizoen voor Neerkandia zit erop. In de eerste minuut kreeg Neerkandia een goede mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar vrij voor doel faalde Luuk Seijkens. Daarna namen de bezoekers uit Ravesteyn het initiatief en tien minuten later stond het 0-2. In de tweede helft liepen de bezoekers uit naar 0-4. Thijs Mennen kreeg twee keer geel in de slotfase en haalde het einde niet.

Bruheze - EWC’46 4-0.

Bruheze gaat zondag op voor een plek in de derde klasse. De ploeg van trainer Peter Verstappen was veel te sterk voor EWC’46 uit Well. Al vroeg in de wedstrijd opende Marco ten Westenend de score voor de thuisploeg. Via Antonie van Lierop werd de ruststand bepaald op 2-0. De tweede helft was amper zestig tellen bezig toen Christiaan van Veen met de 3-0 de wedstrijd in het slot gooide. In de laatste minuut bepaalde Robin Kemper met een benutte strafschop de eindstand op 4-0.

Achates - SPV 1-5.

Het sprookje van SPV gaat maar verder. Op bezoek bij Achates werd er met 1-5 gewonnen, waardoor de ploeg uit Vlierden zondag tegen Bruheze speelt om promotie naar de derde klasse. De start van SPV was indrukwekkend. Via routinier Leon Swinkels stond het al vroeg 0-1. Goaltjesdief Toon van Lierop schoot vanaf de penaltystip de 0-2 tegen de touwen. Nog voor de thee werd de wedstrijd beslist door een kopbal van Luc van Bree, 0-3. De scoringsdrift bij SPV was ook in de tweede helft groot en via Bram Rijnders werd het 0-4. Van Lierop was daarna nogmaals trefzeker waar

FC De Rakt - HVV Helmond 2-4.

HVV Helmond toonde op bezoek bij De Rakt veerkracht en kwam twee keer terug van een achterstand. Na de vroege 1-0 schoot Tony van der Wijst de gelijkmaker tegen de touwen. In de tweede helft hadden de Helmonders het initiatief, maar was het de thuisploeg die weer op voorsprong kwam. Met nog een kwartier op de klok was Van der Wijst wederom verantwoordelijk voor de gelijkmaker. In de laatste tien minuten sloegen de bezoekers via Appie Yahia en Ezzo Sabba twee keer toe, eindstand 2-4.

ODC - Budel 2-2 (ODC wns).

Budel is gedegradeerd naar de vierde klasse. Op bezoek bij ODC in Boxtel verloor de ploeg van trainer Walter van Ommeren na strafschoppen. Na drie minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Thijs van Geldorp maakte na negentien minuten de gelijkmaker. Aanvoerder Rik Bogers schoot Budel in de 79ste minuut vanaf de stip op 1-2. Daarna moest de thuisploeg na een rode kaart met tien man verder, maar een minuut voor tijd werd het alsnog 2-2. In de verlenging werd niet gescoord, ondanks dat ODC met negen man verder moest. In de strafschoppenserie was de thuisploeg Budel de baas.

GSBW - ELI 2-1.

Al na twintig minuten kreeg ELI te maken met een fikse domper toen aanvoerder Coen Brouwers met een blessure gewisseld moest worden. Pal voor de rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Aan het begin van de tweede helft viel ook de 2-0. Het slotoffensief leverde de aansluitingstreffer van Aaron van Houtsop , 2-1. Het bleef spannend, maar de gelijkmaker viel niet meer.

De Braak - Haelen 2-2 (De Braak wns).

De openingsfase was voor de bezoekers, die ook terecht op voorsprong kwamen. Rechtsback Alex Bouwmans schoot De Braak na een klein half uur op gelijke hoogte. Via een zwabberbal van Tim van der Heijden kwam de ploeg van trainer Wim de Roy halverwege de tweede helft op voorsprong. Lange tijd leek dit ook de eindstand te worden, maar in blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog. De verlengingen hadden niet veel om het lijf waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin pakte doelman Luciano Sanchez de hoofdrol door twee keer redding te brengen.