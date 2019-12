DOSL zet Hoeymans op non-actief

Afgelopen zondag, voor de wedstrijd met Neerkandia, maakte Hoeymans al aan zijn spelersgroep bekend dat hij na dit seizoen zou vertrekken. Na de 2-1 nederlaag en intern overleg heeft het bestuur van DOSL besloten dat er geen vertrouwen is om het lopende seizoen succesvol af te maken. Voorzitter Alex van Balen baalt van de situatie maar zag geen andere oplossing: ,,Soms klikt het niet tussen een vereniging en een trainer, helaas was dit het geval. Dan kun je wel het seizoen afmaken maar daar zou niemand gelukkig van zijn geworden, per direct afscheid nemen was de enige oplossing.”