Drama voor Joris Janssen: Gemert-verdediger loopt zware knieblessure op

Eindho­venaar wordt assistent-bondscoach in Ghana: ‘De passie van het Afrikaanse voetbal spreekt me enorm aan’

1 juni Met ruim vijfentwintig jaar trainerservaring trok Eindhovenaar Patrick Greveraars over de hele wereld. Sinds afgelopen maandag is de 45-jarige globetrotter in Ghana neergestreken. Bij de Black Stars wordt hij de assistent van bondscoach Charles Akonnor. Voor de eerste keer in zijn trainerscarrière doet Greveraars het Afrikaanse continent aan.