Dreun voor Liessel; vervelende blessure bij De Braak

Derde klasse C

Sparta’18 - Liessel 7-1.

Nadat Liessel twee weken geleden een overwinning had geboekt en zo wat afstand creëerde van de laatste plaats, is het vandaag ver van drie punten verwijderd gebleven. Op bezoek in Sevenum bij middenmoter Sparta'18 verloor Liessel met een pijnlijke 7-1. Een reden die daarbij zeker meespeelt is dat de eerste doelman van Liessel zich had afgemeld, waardoor er noodgedwongen iemand anders het doel moest verdedigen. Jurre van de Mortel zal de enige speler van Liessel zijn die nog enigszins op iets positiefs kan terug kan kijken. Hij maakte als doekje voor het bloeden de eretreffer.

Derde klasse D

De Braak - EGS’20 0-3.

Voor SV de Braak is de wedstrijd tegen EGS’20 er een om snel te vergeten. De ploeg verloor met 0-3, maar zag ook speler Roy van Turnhout zwaar geblesseerd uitvallen. ,,We balen van de nederlaag, maar het moment met Roy vinden we veel erger. Hij kwam er na de rust in, vervolgens komt hij na een duel verkeerd terecht en breekt hij zijn sleutelbeen. Normaal gesproken is hij speler van het derde elftal, maar als echt clubmens komt hij er dan bij om het team te helpen en dan gebeurt dit‘’, aldus Wim de Roy, trainer van De Braak.

Vitesse’08 - Handel 4-1.

,,Op het plastic in Gennep zakte we allemaal door de ondergrens. Het was echt dramatisch slecht‘’, zo zijn de duidelijke woorden van verliezend trainer Sander Janssen. De nummer vier van de ranglijst kwam op een 2-0 achterstand, maar zag Jeffrey Driessen er vlak voor rust nog 2-1 van maken. Het leidde uiteindelijk niet tot een ommekeer, sterker nog, Vitesse’08 liep uit naar 4-1. Janssen: ,,We kunnen heel goed voetballen, maar dat is niet altijd genoeg. De vechtlust ontbrak, we waren niet scherp genoeg. Dit mag ons niet gebeuren.‘’