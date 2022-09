Drie goals Olympia Boys afgekeurd; hattrick voor Dennis van Es van Nederwetten

VIJFDE KLASSE C + E ZUID IIOlympia Boys zag bij het debuut van trainer Frens Geerlings drie doelpunten afgekeurd worden en moest daardoor genoegen nemen met een punt. Dennis van Es was de grote man bij Nederwetten.

Vijfde klasse C

Crescentia - Olympia Boys 1-1.

Het gelijkspel op bezoek in Limburg voelt aan als een nederlaag voor Olympia Boys. De ploeg uit Ommel zal liefst drie treffers worden afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Zowel de aanhang van het thuis als uit spelende team had z'n twijfels bij de afgekeurde goals. Jochem Cornelissen de enige die wel een geldig doelpunt op zijn naam kreeg aan de zijde van Olympia Boys.

RKSVV - SJVV 2-1.

SJVV heeft een gevoelsmatig onterechte nederlaag moeten slikken. Al in de 23ste minuut kwam het elftal van Johnny Nooijen met tien man te staan. ,,Voetballend waren wij de betere. De rode kaart is terecht, maar zelfs met een man meer bleef RKSVV op de counter voetballen. Door twee individuele fouten krijgen we twee tegengoals‘’, aldus Nooijen. Drie minuten voor tijd werkte Nick Teeuwen de 2-1 binnen, al was ondanks een grote kans een blessuretijd een gelijkspel niet haalbaar. Nooijen had wel complimenten over voor zijn ploeg: ,,Ze hebben keihard gewerkt en hadden een punt verdiend.‘’

Vijfde klasse E

Odiliapeel - Elsendorp 2-0.

Elsendorp is de eerste wedstrijd van het seizoen gestart met een nederlaag. Op bezoek bij Odiliapeel verloor de ploeg zeer onnodig met 2-0. Dave Bouw maakte onfortuinlijk een eigen doelpunt na ongeveer twintig minuten spelen. Echte kansen had de thuisploeg echter niet gehad: ,,We hadden wel zeventig procent balbezit. We raken ook de paal en de lat, alleen valt die net niet. Zij hebben drie kansen gehad en dat waren twee goals. Het is zonde om zo aan de competitie te moeten beginnen‘’, aldus Elsendorp aanvoerder Dick de Bruijn.

Nederwetten - OKSV 4-2.

In eigen huis startte Nederwetten slecht aan de wedstrijd. OKSV nam brutaal met 0-2 de leiding, waarna de thuisploeg in de achtervolging moest. Een strafschop vlak voor rust bracht uitkomst. Joey Ruhl verzilverde het buitenkansje. In de tweede helft speelde Nederwetten een stuk sterker en met een hattrick zorgde Dennis van Es ervoor dat de eindstand op 4-2 werd bepaald.

VCO - Olland 2-1.

Ondanks een overwicht en meerdere honderd procent kansen, is Olland er niet in geslaagd om VCO te verslaan. ,,We hebben drie keer het aluminimum geraakt en grote kansen gemist, hij wilde er maar niet in. Het eerste kwartier na rust is VCO niet over de middellijn geweest, maar daarna scoorde ze twee keer uit de omschakeling‘’, vertelt Mayk van Driel, trainer van Olland. Pas in de negentigste minuut ding de bal tegen het net voor de uitploeg, Stefan Erven was de gelukkige.

DWSH’18 - Fiducia 6-1.

Fiducia is bij de start van de nieuwe competitie hard onderuit gegaan tegen DWSH’18.