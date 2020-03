Drie weekeinden geen amateurvoetbal in Nederland door coronavirus

Voetbalkan­ti­nes dicht, maar op De Braak brandt nog licht

16:31 EINDHOVEN/HELMOND - De KNVB heeft donderdag alle amateurvoetbalcompetities in Nederland stilgelegd tot 1 april vanwege het coronavirus en dus zijn sportparken in de regio massaal gesloten. Alleen niet op De Braak in Helmond. MULO en buurman Helmondia houden de kantine gewoon open.