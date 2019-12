Driemanschap aan het roer bij Rood Wit Veldhoven

TRANSFER Ossy Azeuini strijkt weer bij Wilhelmina Boys neer

23 december Aanvaller Ossy Azeuini (31) komt na de winterstop weer voor derdeklasser Wilhelmina Boys uit. Hij verliet de club uit Best in januari 2019 om in België bij KSV Oud-Turnhout te gaan voetballen. Daar speelde de Eindhovenaar in de Vierde Provinciale samen met stadsgenoot Erdi Atakan en Bestenaar Thijs Engels, die allebei een verleden hebben bij Best Vooruit.