Drietal van SV Brandevoort naar SC Helmondia

Ge­mert-trai­ner Boeren vol adrenaline voor halve finale: ‘Voor deze wedstrij­den doe je het allemaal’

5 juni Gemert zal woensdagavond het eerste duel in de halve finale van de nacompetite spelen. In Bussum moet een resultaat geboekt worden tegen SDO. Trainer Reinald Boeren (Roosendaal) is er klaar voor. ,,Ik dram van de adrenaline.”