Droomtransfer van Gemert naar FC Den Bosch lijkt nachtmerrie te worden voor Ruben Rodrigues

Rodrigues

Zij zijn niet de laatste spelers waarvan afscheid genomen wordt. Ook Ruben Rodrigues hoort niet langer bij de hoofdmacht van FC Den Bosch. Zijn rugnummer (19) is al overgenomen door nieuwkomer Vincent Vermeij. FC Den Bosch bekijkt samen met Rodrigues of hij naar een andere club vertrekt of dat hij een plek krijgt in het beloftenelftal. De 22-jarige aanvaller kwam afgelopen zomer over van Gemert, nog voordat FC Den Bosch overgenomen werd door Kakhi Jordania. Hij kwam in zes competitieduels in actie.