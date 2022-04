Druiven voor RKVVO bijzonder zuur in Veldhovense derby; Rood-Wit V komt in blessuretijd langszij, 1-1

De druiven waren bijzonder zuur in het Oerse kamp. In blessuretijd was Rood Wit V. op 1-1 gekomen door een inzet van spits Jan van Hout. Daarmee liet de thuisploeg twee punten uit de handen glippen die het eigenlijk toebehoorde. Voor rust speelde “Oers” een gedegen partij. De beloning kwam halverwege de eerste helft toen Benn Soetens beheerst voor Rood Wit V. doelman Jesse Bertrams de hoek mocht uitzoeken, 1-0. De Veldhovense derby leek op winst uit te draaien voor de ploeg die de punten zo nodig kon gebruiken in de strijd om onderin weg te komen. Totdat die dekselse Jan van Hout zijn waarde voor Rood Wit weer eens bewees. Daarmee kregen de bezoekers uit Veldhoven-Dorp alsnog een punt waarop het had gehoopt en niet meer verwacht.