Duizenden euro's boete voor Gemert na vuurwerk voor bekerduel

Joost Habraken is het gezicht van Gemert: ‘Aanvoerder van de club waar ik ben begonnen, daar ben ik trots op’

Joost Habraken is Gemertenaar in hart en nieren. Bij de derdedivisionist uit zijn dorp is de oud-speler van Helmond Sport meer dan alleen voetballer. Als aanvoerder en jeugdtrainer staat hij midden in de club.

14 november