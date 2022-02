Een transfer verdienen na een verloren slachtpartij: ‘Een speler vroeg waarom ik in godsnaam nog bij Hapert speelde’

DEZE WEEK IN 1999 De opmerkelij­ke anderhalve week van Fred Donkers bij het Italiaanse Ancona: ‘Het leek wel de maffia’

Op je 32ste je eerste buitenlandse avontuur beleven, het overkwam Fred Donkers. In februari 1999 kreeg hij de kans bij Ancona. Dankzij de Italiaanse belastingdienst was hij anderhalve week later alweer thuis.

12 februari