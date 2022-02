Eén uit negen, komt het nog goed met Rhode? ‘We moeten het toch van de eigen kweek hebben’

amateurvoetbal Davy Althuizen wil grijs seizoen van ZSV weer kleur geven: ‘We moeten gas geven’

Als 5-jarige wapperden zijn blonde haren al over sportpark De Kranenmortel en deed Davy Althuizen (nu 24) waar hij zo goed in is: voetballen. Een kleine twintig jaar later is hij een van de steunpilaren van het bouwwerk waar Ömer Kaya een topploeg van smeedde. Zondag wil Althuizen met ‘zijn‘ ZSV een tik uitdelen aan SV Deurne in de Kranenmortelderby.

18 februari