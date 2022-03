Eerste puntenverlies voor het nog ongeslagen Bergeijk

Riethoven - Bergeijk 0-0.

Koploper Bergeijk liep in de veertiende wedstrijd van het seizoen tegen het eerste puntenverlies aan. Tegen dorpsgenoot Riethoven kwam de Bergeijkse formatie na dertien winstpartijen ditmaal niet verder dan 0-0. Het was een terechte uitslag waarbij beide ploegen goede mogelijkheden kregen, maar niet wisten te scoren.

Tuldania - Waalre 6-0.

Daar waar Waalre in de vorige wedstrijden van het tegenhouden een kunst had gemaakt, zakte de ploeg in de uitwedstrijd tegen Tuldania volledig door het ijs. Gehandicapt door een leger van afwezigen, geblesseerden en vakantiegangers ontbrak volledig de defensieve discipline. Tuldania profiteerde hier optimaal van. Via doelpunten van Kees de Beer (2) en Dave Vissers voor de rust en Rien van de Wouw, Thijs Hesselmans en Dennis Langenberg na de pauze werd het uiteindelijk 6-0.

SDO’39 - ZSC 2-1.

De thuisploge boekte een verdiende winst. Halverwege de eerste helft opende Michel Jansen de score voor SDO'39. Een kwartier na de pauze gaf dezelfde Michel Jansen het laatste tikje, 2-0. Twee minuten voor tijd tekende Coen Neutkens voor de aansluitingstreffer, 2-1.

Hulsel - Vessem 0-6.

Na zes minuten opende Merijn van Ham de score, 0-1. Halverwege de eerste helft werd een voorzet van Hein van Diessen in het eigen doel gewerkt, 0-2. Jaap van Diessen maakte er na een mooie aanval 0-3 van. Het eerste en enige gevaar in de wedstrijd van Hulsel was een afstandsschot van Tom Roest, die over het doel gewerkt werd door reserve-doelman Joep Sterken. Jop de Laat bepaalde de ruststand op 0-4. Merijn van Ham legde tien minuten na rust breed op Jaap van Diessen, 0-5. De 0-6 volgde twintig minuten voor tijd door Merijn van Ham.

De Weebosch - RKDSV 1-4.

De Weebosch nam voor rust door Ramon van Meurs een verdiende 1-0 voorsprong. Na de pauze kwam RKDSV sterk terug. Uiteindelijk werd het een geflatteerde 1-4.

De Raven - Spoordonkse Boys 1-0.

Spoordonkse Boys was de betere voetballende ploeg. Jasper van Agt schoot in de 75e minuut een teruggelegde bal van Luc Roefs snoeihard tegen de touwen, 0-1. Spoordonkse Boys trainer Coen Vos was tevreden: ,,We zijn bezig aan een goede reeks met vier gewonnen wedstrijden en moeten dit nu doortrekken komende donderdag”.

HMVV - Steensel 1-2.

Na een lastige start kwam Steensel op een 0-1 voorsprong. Een voorzet van Stefan Coset werd door Twan Bierens goed binnen gewerkt. Op slag van nam Steensel wederom door Twan Bierens een verdiende 0-2 voorsprong. Na de pauze kwam de thuisploeg door een prachtige treffer van Ron Jansen terug tot 1-2.