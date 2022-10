Eerste winst DVS met gejuich ontvangen

Steensel - Vessem 1-4.

Vessem domineerde voor rust, maar leidde mede door goed keeperswerk van Jordy van Dooren halverwege slechts met 0-1 door een verzilverde vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied van aanvoerder Roel Sterken in de 24ste minuut. Gijs Theuws bracht Steensel in de 60ste minuut met een ziedend afstandsschot onverwacht langszij, 1-1. Een kwartier voor tijd nam Vessem opnieuw de leiding door een benuttte strafschop van Jaap van Diessen. Even later viel Steensel-doelman Jordy van Dooren groggy uit na een botsing met een teamgenoot. Spits en oud-keeper Twan Bierens ging onder de lat staan en moest de bal in de slotfase twee keer uit het net vissen. In de 85ste minuut schoot Jaap van Diessen zijn tweede penalty van de middag binnen en in de blessuretijd maakte invaller Rens van den Heuvel de 1-4.