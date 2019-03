EFC gedijt op eigen knollenveld: ‘Al vaak op vechtlust een voorsprong over de streep getrokken’

De nummers vier en drie van 2F treffen elkaar twee weken op rij. Zondag bij de inhaalwedstrijd op De Dieprijt in Eersel en de week erop op De Heikant in Oerle. ,,Het zijn altijd lastige potjes tegen RKVVO”, beseft EFC’er Dennis van Sambeeck (24). ,,Vorig seizoen wonnen we twee keer van RKVVO, uit door een goal in de laatste minuut. Zondag missen we Jan van Heukelom en Mike Thijssen wegens werkverplichtingen. Dat scheelt ervaring, maar binnen onze groep moeten we dat op kunnen vangen.”